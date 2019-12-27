Из-за падения курса доллара и снижения тарифа на газ бюджет потерял 51 млрд

Министерство финансов обнаружило, что в государственную казну недопоступил более 51 млрд грн. Соответствующие данные содержатся в макроэкономическом обзоре за декабрь 2019 года.
Так, с января по ноябрь 2019 года, общие доходы бюджета составили 792,2 миллиарда гривен, что составляет 93,9% от запланированного показателя.
Ранее планировалось собрать в бюджет 843,66 миллиарда гривен.
Среди факторов, отрицательно повлиявших на выполнения плана поступлений в казну, экономисты Минфина назвали укрепление гривны, низкие цены на природный газ, слабый рост импорта, падение производства табачных изделий по сравнению с показателями, учтенными в государственном бюджете на 2019 год.