Украина В украинской Википедии назвали самые популярные статьи 2019 года

2020-01-04 12:00 192

 

В украинской Википедии популярные статьи 2019 года. На первом месте — переход церковных общин в Православной Церкви Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба ОО “Викимедиа Украина”.

“Определены самые популярные статьи украинской Википедии 2019 года. Кроме традиционно популярных тем, в прошлом году украиноязычных читателей больше, чем обычно, интересовали украинские политики. Список возглавила статья о переходе церковных общин к Православной Церкви Украины”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что в русскоязычной версии Википедии уже размещено 970 тыс. статей.

“В 2019 году лидеры списка изменились впервые за последние десять лет. Статьи „Украина“ и „Тарас Григорьевич Шевченко“ уступили первыми ступенями статьям о переходе церковных общин в Православной Церкви Украины и о президенте Украины Владимире Зеленском”, — сообщили в пресс-служб.

Указано, что в этом году впервые в истории русскоязычного раздела Википедии статья преодолела отметку в миллион посещений в год. 1,07 млн человек просмотрели статью о переходе церковных общин в ПЦУ. Статья о Владимира Зеленского просмотрели более 850 тысяч раз, а также в топ-50 самых популярных вошли статьи о Петре Порошенко (421 тысяч просмотров), Дмитрия Разумкова (221 тысяча просмотров) и Алексея Гончарука (212 тысяча просмотров).

“Традиционно популярными остались статьи об известных исторических лицах (Тарас Шевченко, Иван Франко, Леся Украина, Богдан Хмельницкий и т.д.). Также читателей интересовали страны (Украина, Германия, Великобритания, Польша и т.д.), крупные украинские города (например, Киев и Львов), значительные исторические события (Первая и Вторая мировые войны, Голодомор в Украине 1932-1933 годов и т.д.)”, — сообщили в пресс-служба.

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