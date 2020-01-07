Украина Рождество в Киеве: перекрывают 4 станции метро и ограничивают движение авто

2020-01-07 11:14 261

Сегодня в Киеве запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской.

"7 января с 12:00 до 17:00 запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома №23 на улице Софиевской до Рыльского переулка)", -сообщает пресс-служба КГГА.

На Софийской и Контрактовой площадях будет проходить Шествие звездарив. В КГГА также отметили, что 7 января в случае необходимости, в зависимости от пассажиропотоков, возможно кратковременное закрытие на вход для пассажиров станции метро Золотые ворота. В это время все эскалаторы будут работать на подъем во избежание давки на платформе.

Кроме того, возможно ограничение или закрытие на вход станций метро Крещатик, Контрактовая площадь, Почтовая площадь и Майдан Незалежности.

Также на время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 7 января с 12:00 до 17:00 троллейбусы №№ 6, 16, 18 будут двигаться с изменениями:

- троллейбусы № 6 - от Минского массива ст. м. Лукьяновская;

- троллейбусы № 16 - от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;

- троллейбусы № 18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

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