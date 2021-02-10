Украина Из-за снегопада в Украине снова ограничивают движение транспорта по трассам - полный список

2021-02-10 10:14

10 февраля в Украине из-за ухудшения погодных условий снова ограничили движение по отдельным участкам трасс и запретили въезд крупногабаритного транспорта в Киев. В ГСЧС призвали украинцев учитывать осложнение погодных условий и быть внимательными на дорогах.

Сегодня утром сильно снежило в Киевской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Винницкой областях.

Ранее Киевская городская госадминистрация (КГГА) своим решением запретила въезд в столицу грузовиков. Так, с целью недопущения накопления фур в пределах региона было ограничено движение крупногабаритного транспорта с 03:00 10 февраля в пределах:

  • Киевской области (М-01 Киев – Чернигов, М-03 Киев – Харьков, М-05 Киев – Одесса, М-06 Киев – Чоп, М-07 Киев – Ковель, Н-01 Киев – Знаменка, Н-08 Борисполь – Мариуполь)
  • Черниговской области (М-01 Киев – Чернигов, Н-07 Киев – Сумы).

Спасатели уже оказали помощь по освобождению из снежных заносов уже 420 транспортных средств, среди которых 15 карет скорой и 10 автобусов. 

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