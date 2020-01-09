Украина КАРТА Турецкий поток запущен - транзит газа по Украине стремительно падает

2020-01-10 09:11 225

Запуск газопровода Турецкий поток повлияет на объемы транзита газа территорией Украины, которые существенно снизятся до 15 млрд куб. м.

Как заявил глава компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон, транзит газа через Украину по Балканскому направлению с 1 января осуществляется только для потребностей Румынии и Молдовы. Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину.

"Но мы ищем новые возможности для использования существующей инфраструктуры (Трансбалканского газопровода) и добились создания на его базе нового коридора для поставок газа в Украину из Болгарии, Турции и Греции в объеме до 15,8 млн куб.м в сутки. Рассчитываем на тестовые поставки уже в январе", - сообщил он.

Напомним, 8 января в Турции состоялась официальная церемония открытия газопровода Турецкий поток. 

 

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