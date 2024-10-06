Политика Фицо планирует убедить Украину сохранить транзит газа после 2024 года

2024-10-06 12:30

 

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует убеждать Украину не прекращать транзит газа с завершением 2024 года, когда истекает срок действия соглашения Украины с "Газпромом" о транзите.

Об этом сообщает Европейская правда.

Фицо сказал, что не исключает проблем с поставками газа в Словакию, который она получает транзитом через Украину, с начала 2025 года, и что на межправительственной встрече 7 октября будет убеждать Киев сохранить транзит.

"Мы будем убеждать украинских партнеров использовать их энергетическую инфраструктуру для импорта газа и нефти в Европу... Если она (Украина) хочет сохранить эту инфраструктуру, ее нужно использовать", - сказал Фицо.

Он отметил, что Словакия поддерживает евроинтеграцию Украины и рассчитывает на дружественные шаги со стороны Украины.

"От этого выиграли бы и Словакия, и Украина, ведь за транзит платится плата", - отметил Роберт Фицо.

Отметим, что Фицо говорит о "сохранении транзита", избегая упоминания о российском газе.

В конце 2024 года, как известно, истекает действие контракта с "Газпромом" о транзите через украинскую ГТС. В Киеве категорически отвергали возможность его продления. Это является вызовом для тех немногих стран ЕС - в частности Словакии и Австрии - которые еще продолжают получать российский газ через трубопровод.

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