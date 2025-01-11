Политика Венгрия грозится сильно мешать вступлению Украины в ЕС из-за остановки транзита российских нефти и газа

2025-01-11 09:32

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто на своей странице Facebook заявил о возможности блокирования вступления Украины в Европейский Союз.

Он утверждает, что это будет ответом на регистрацию в Верховной Раде Украины законопроекта №12380, предусматривающего запрещение транзита российских нефти и газа через территорию Украины во время военного положения.

Венгерский чиновник поспешил напомнить, что решения о принятии новых членов в ЕС принимаются коллективно и единогласно всеми странами-членами.

По его словам, каждое государство имеет суверенное право выбирать источники и маршруты поставок энергоносителей, необходимых для его функционирования, и что внешнее влияние в этом вопросе недопустимо.

"Никто извне не может влиять на это. Никто не имеет права навязывать другой стране более дорогие, менее безопасные источники энергии", - уверяет чиновник.

На фоне этого заявления он решил вспомнить о евроинтеграционных стремлениях Киева.

"Страна, заключающая соглашение об ассоциации с ЕС или даже желающая стать членом ЕС, обязана вносить вклад в энергетическую безопасность ЕС путем предоставления транспортных маршрутов. Поэтому закрытие газовых или нефтяных маршрутов является неприемлемым и противоречит ожиданиям, связанным с интеграцией в ЕС", - пригрозил Сиярто.

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