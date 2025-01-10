Политика Украина нанесла рф одно из самых больших и дорогих поражений в истории - Джон Кирби

2025-01-10 10:27

рф потерпела одно из самых больших и дорогих поражений из-за решения Украины прекратить транспортировку российского газа по своей территории. Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби.

Он отметил, что из-за этого россия может терять около 6,5 миллиарда долларов в год.

"Это явно полностью лишит россию около $6,5 миллиарда ежегодного дохода, полученного от продажи газа Европе. Это одно из самых больших и дорогих поражений для москвы", – сказал он.

Кирби добавил, что США приветствуют "решение Украины и ее решительность". Советник напомнил, что когда российский бункерный диктатор только пришел к власти 25 лет назад, в Европу через Украину транспортировалось более 130 млрд кубометров газа. Сегодня этот объем равен нулю.

В то же время он отметил, что США пытаются наращивать поставки энергоресурсов в Европу. 50% импорта сжиженного природного газа в Европу поступает из Штатов.

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