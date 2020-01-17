Политика Елизавета II приняла волевое решение по принцу Гарри и Меган Маркл

2020-01-17 22:12 387

Королева Великобритании Елизавета II поддержала решение принца Гарри и Меган Маркл об отказе от королевских привилегий, однако хотела бы, чтобы они не делали этого.

Как говорится в официальном заявленим Букингемского дворца, Елизавета II заявила, что вся королевская семья полностью поддерживает герцога и герцогиню Сассекских. Однако королева пожелала удержать принца Гарри и Меган Маркл в статусе старших членов королевской семьи, чтобы они продолжали исполнять свои обязанности в полном объеме.

Королева одобрила "переходный период" для Меган Маркл и принца Гарри, в течение которого чета постепенно будет отказываться от королевского финансирования. Они будут жить в Канаде и Великобритании. Елизавета II сделала заявление по итогам семейного совета, который прошел в фамильном имении Сэндрингем в понедельник, 13 января. Помимо королевы, в нем участвовал принц Уэльский Чарльз и герцог Кембриджский Уильям (отец и брат принца Гарри), а также сам Гарри. Его супруга Меган Маркл планировала присоединиться к обсуждению по телефону.

Напомним, 8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили, что отказываются от полномочий старших членов королевской семьи и от финансовых привилегий, положенных им по статусу. Они планируют зарабатывать самостоятельно и жить на две страны - Великобританию и Канаду.