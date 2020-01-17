Политика Елизавета II приняла волевое решение по принцу Гарри и Меган Маркл

2020-01-17 22:12 387

Королева Великобритании Елизавета II поддержала решение принца Гарри и Меган Маркл об отказе от королевских привилегий, однако хотела бы, чтобы они не делали этого.

Как говорится в официальном заявленим Букингемского дворца, Елизавета II заявила, что вся королевская семья полностью поддерживает герцога и герцогиню Сассекских. Однако королева пожелала удержать принца Гарри и Меган Маркл в статусе старших членов королевской семьи, чтобы они продолжали исполнять свои обязанности в полном объеме.

Королева одобрила "переходный период" для Меган Маркл и принца Гарри, в течение которого чета постепенно будет отказываться от королевского финансирования. Они будут жить в Канаде и Великобритании. Елизавета II сделала заявление по итогам семейного совета, который прошел в фамильном имении Сэндрингем в понедельник, 13 января. Помимо королевы, в нем участвовал принц Уэльский Чарльз и герцог Кембриджский Уильям (отец и брат принца Гарри), а также сам Гарри. Его супруга Меган Маркл планировала присоединиться к обсуждению по телефону.

Напомним, 8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили, что отказываются от полномочий старших членов королевской семьи и от финансовых привилегий, положенных им по статусу. Они планируют зарабатывать самостоятельно и жить на две страны - Великобританию и Канаду.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

фото Принц Гарри и Меган Маркл хотят сохранить рождение ребенка в тайне

2019-04-12 13:14 2868

фото + видео В Великобритании прошла свадьба принца Гарри и Меган Маркл: как это было

2018-05-20 12:30 21211

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: видео

2018-05-19 14:50 7632

Сегодня состоится королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл

2018-05-19 10:30 7150

Еще новости в разделе "Политика"

Зеленский безжалостно вынес вердикт Гончаруку, полное видео попало в сеть: "Я вам дам..."

2020-01-18 00:01 288

Елизавета II приняла волевое решение по принцу Гарри и Меган Маркл

2020-01-17 22:12 387

Представитель Ирана прибудет в Украину для официальных извинений и разъяснений

2020-01-17 20:30 333

Трамп заявил, что суд по его импичменту должен пройти как можно быстрее

2020-01-17 18:29 447
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Зеленский безжалостно вынес вердикт Гончаруку, полное видео попало в сеть: "Я вам дам..." 2020-01-18 00:01 288
Елизавета II приняла волевое решение по принцу Гарри и Меган Маркл 2020-01-17 22:12 387
Представитель Ирана прибудет в Украину для официальных извинений и разъяснений 2020-01-17 20:30 333
Трамп заявил, что суд по его импичменту должен пройти как можно быстрее 2020-01-17 18:29 447

Лента

00:01 Зеленский безжалостно вынес вердикт Гончаруку, полное видео попало в сеть: "Я вам дам..."
18+ 23:36 Муж беременной модели plus size Эшли Грэм обнародовал домашние фото
22:12 Елизавета II приняла волевое решение по принцу Гарри и Меган Маркл
фото 21:36 Известная модель вышла на улицу Лондона в самодельном топе из фольги
20:30 Представитель Ирана прибудет в Украину для официальных извинений и разъяснений
фото 19:32 В аэропорту Хельсинки открыли первые в ЕС общественные туалеты для животных
18:29 Трамп заявил, что суд по его импичменту должен пройти как можно быстрее
17:31 Смертельная пневмония: В Китае зафиксированы новые жертвы вируса нового типа
16:28 Стихия пришла на помощь: Мощные ливни обрушились на Австралию и тушат пожары
15:36 Премьер-министр Гончарук уверяет, что его заявление об отставке законно