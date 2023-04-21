Мир Раскрыта причина по которой Меган Маркл не будет присутствовать на коронации Чарльза ІІІ

2023-04-21 18:28

Уже объявлено, что принц Гарри будет присутствовать на коронации короля Чарльза ІІІ, а его жена останется в Калифорнии, что некоторые восприняли как оскорбление королевской семьи. Об этом сообщает Express.

Отмечается, что дата коронации также приходится на четвертый день рождения их сына принца Арчи, что, могло стать причиной ее отсутствия. Однако эксперт по связям с общественностью Марк Борковски считает, что отсутствие Меган связано с ущербом репутации пары, нанесенным мемуарами Гарри.

"Совсем недавно она была замечена с опущенной головой. Я подозреваю, что это из-за шума, который сопровождал выход книги Запасной, это вызвало дебаты и огромный резонанс", - сказал он.

Марк Борковски также сказал, что герцогиня Сассекська считает, что участие в церемонии ничего не даст, и хочет пройти мимо, чтобы сосредоточиться на своем бренде.

"Она ничего не выиграет от срыва большого дня для короля. Ей нужно отступить. В PR-игре стратегия будет заключаться в том, чтобы пропустить коронацию", - подытожил эксперт по связям с общественностью.