Политика Из-за секс-скандала королева Елизавета II лишила всех титулов принца Эндрю

2022-01-14 21:36

В Великобритании королева Елизавета II лишила всех титулов своего сына, принца Эндрю, герцога Йоркширского, указано в сообщении Букингемского дворца.

Решение приняли из-за обвинения в изнасиловании, выдвинутого против Эндрю американкой Вирджинией Джуфре. По словам женщины, в 2001 году, когда она была несовершеннолетней, ее заставлял заниматься сексом с Эндрю Джеффри Эпштейн.

Официальное заявление Букингемского дворца гласит, что принц Эндрю лишается всех своих придворных обязанностей и в дальнейшем будет защищать себя в суде как частное лицо.

Напомним, что ранее принц Эндрю на фоне секс-скандала отправился в отпуск. Герцог Йоркский в сопровождении бывшей жены Сары Фергюсон прибыл в летнюю королевскую резиденцию Балморал.

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