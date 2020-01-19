Певица Валерия резко высказалась об Украине и Крыме: не по пути

Известная российская певица Валерия рассказала об отношении к Украине
Валерия рассказала, считает ли заслуженным попадание в черный список минкультуры Украины.
"Я бы сказала, что даже повода малейшего не было. Просто сфабриковали дело о «враге народа». Оправдываться я не собираюсь, я никогда не выступала и не выступлю против Украины. То, что я поддержала референдум в Крыму… Если они считают, что могут запрещать думать по-другому, — ради бога, тогда мне точно с ними не по пути", - заявила российская певица.
Певица также поделилась, ударил ли этот запрет по ее финансам.
"В финансовом плане минимально: последние годы Украина находилась в достаточно плачевном экономическом состоянии, уже давно мы не проводили там больших туров, как в начале 2000-х, когда действительно много гастролировали по Украине", - отметила певица.