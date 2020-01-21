Украина Угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве отправили в психбольницу

2020-01-21 13:16 180

Днепровский райсуд по ходатайству киевской прокуратуры изменил меру пресечения "минера" с содержания под стражей на госпитализацию в психбольницу. Экспертиза свидетельствует, что на момент "минирования" моста мужчина находился в неуправляемом состоянии, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Врачи сделали вывод, что внутреннее состояние мужчины на данный момент не изменилось, поэтому он нуждается в госпитализации в "учреждение по оказанию психиатрической помощи с усиленным наблюдением".

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве. Мужчину доставили в отделение полиции. 20 сентября прошлого года Днепровский райсуд Киева избрал "минеру" меру пресечения в виде содержания под стражей с возможным залогом в размере 288 тыс грн. Такое решение правоохранители приняли по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве 18 сентября перекрывали мост Метро. Нарушитель заехал на него, остановился посреди моста, и угрожал его взорвать. Следователи столичной полиции квалифицировали инцидент как подготовку к террористическому акту. Позже появилось видео с полицейского квадракоптера операции на мосту Метро. По данным СМИ мужчина, который заминировал мост, - 42-летний уроженец Крыма Алексей Белько. В июне 2019 года он добровольно сдал Деснянскому райуправлению полиции 1 кг взрывчатки и 88 патронов. По его словам, он нашел их в сейфе в селе Черниговской обл.

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