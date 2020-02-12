Политика Глава ОП Ермак рассказал, как будет работать с губернаторами и регионами

2020-02-12 11:39 165

"Я хотел бы поблагодарить вас, журналистов, которые в течение девяти месяцев моего пребывания на посту помощника президента Украины очень помогали, иногда критиковали. Я считаю, что без этого мы не смогли бы ежедневно улучшать нашу работу", - заявил грава ОП Андрей Ермак на первом своем брифинге в новой должности.

Кроме того, он добавил, что намерен продолжить международные переговоры, которыми занимался ранее.

Глава ОП отметил, что Офис президента планирует более эффективно работать с губернаторами.

"Одним из направлений, очень важным, будет региональная политика. Мы будем еще более эффективно работать с губернаторами. Команда губернаторов практически уже сформирована. Это молодые профессиональные люди, они имеют конкретные задачи. Задача ОП, чтобы результаты реформ, труда, почувствовал каждый гражданин", - заявил Ермак.

"Еще одно направление, это наша цель и желание, чтобы Украина стала экономической Меккой. У нас есть конкретные шаги и программы, как это сделать. Сегодня эту задачу получили наши губернаторы. Сегодня этим занимается правительство, все кто вовлечен в работу по улучшению инвестиционного климата", - сказал он.