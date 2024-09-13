Политика В Канаде пройдет конференция по четвертому пункту украинской Формулы мира

2024-09-13 18:28

В Канаде 30-31 октября состоится тематическая конференция по четвертому пункту Формулы мира - Освобождение пленных и депортированных лиц. Об этом сообщил Офис президента.

"Дату согласовали во время онлайн-разговора руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли", - говорится в сообщении.

Указано, что участники видеовстречи обсудили формат мероприятия, перечень стран, которых пригласят принять участие, повестку дня и ожидаемый результат. Норвегия станет соорганизатором мероприятия вместе с Канадой.

"Мы должны найти решение для всех групп, удерживаемых Россией: гражданских лиц, военнопленных и детей", - сказал Ермак.

Также согласовали дальнейшее сотрудничество по подготовке конференции.

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Политика

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