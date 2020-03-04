Детали Конец банды Юрия Бродского: громкие задержания в Киеве

2020-03-04 14:43 333

В столице Украины задержаны наркоторговцы, входившие в неформальное криминальное объединение известного бизнесмена Юрия Бродского.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о разоблачении крупнейшего в истории Украины онлайн-магазина наркотиков. В Twitter он проинформировал, что преступная группировка наладила ежедневный сбыт порядка 100 кг запрещенных веществ. «НПУ Киева разоблачила крупнейшую в Украине сеть интернет-торговли наркотиками и лабораторию, где ежемесячно производилось до 100 кг психотропных веществ», - отметил Аваков.

ТВІТ

Задержаны 9 членов банды, они дают показания. Также полиция информирует о беспрецедентном изъятии 2 тонн прекурсоров стоимостью порядка 110 млн грн.

Глава Нацполиции Андрей Крищенко отметил, что правоохранители провели 20 обысков, после чего СМИ назвали предположительное имя лидера преступной группировки. «Главный организатор - житель Киева, который накануне пытался выехать из страны, по нашим предположениям - для организации сети сбыта наркотиков за пределами Украины. Другие участники группы - жители Чернигова, Киева и Киевской области. В состав межрегионального группировки входили люди разного возраста, в том числе среди задержанных есть семья», - цитирует Крищенко официальный сайт Нацполиции.

В тоже время, по некоторым данным, речь может идти о сыне известного киевского политика и бизнесмена Михаила Бродского - Юрии. Против него ранее было открыто криминальное дело по факту сбыта наркотиков. Также его имя фигурировало в громком антинаркотическом скандале, писал сайт «Голос». Сегодня полиция готовиться выдвинуть подозрения Бродскому-мл. по фактам организации производства и сбыта наркотических веществ.