Детали Гетьманцев пошел против позиции президента

2020-03-05 21:04 315

Президент Украины Владимир Зеленский вчера на заседании фракции «Слуга народа» просил народных депутатов поддержать новый состав Кабмина, невзирая на личные симпатии депутатов и «продемонстрировать единство фракции».



Об этом сообщил один из народных депутатов фракции на условиях анонимности.



При этом голосование за поименный состав нового правительства показало, что некоторые депутаты проголосовали против, воздержались или не проголосовали вообще.



Противоречия во фракции были вокруг двух ключевых персон Кабмина – министров финансов и внутренних дел. Часть депутатов выступила против сохранения должности главы МВД за Арсеном Аваковым, и только один – против смены министра финансов Оксаны Маркаровой на Игоря Уманкого



В частности, не проголосовал за новый состав Кабмина и глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.



Во фракции считают, что Гетманцев таким образом выступил против увольнения экс-министра финансов Оксаны Маркаровой и назначения на эту должность Игоря Уманского.



«Даниил Гетманцев в большинстве случаев поддерживал действия Оксаны Маркаровой во время заседаний Комитета, публично высказывался в поддержку ее инициатив, а также «продавливал» через комитет решения, в которых была заинтересована Маркарова и против которых выступали депутаты. В комитете говорят, что Гетманцев из депутата, который должен был контролировать работу Маркаровой, фактически стал ее подчиненным, правой рукой», - говорит один из депутатов.



При этом больше всего критики от Президента на внеочередном заседании ВРУ получил именно финансово-экономический блок предыдущего правительства, то есть в том числе негативно оценена работа и Оксана Маркаровой.



Демонстративное голосование главы ключевого комитета и его несогласие с кандидатурой нового министра может привести к усилению конфликтов внутри налогового комитета.



«Всем известно, что внутри налогового комитета обстановка очень напряженная. Там сталкиваются интересы лоббистов, олигархов, контрабандистов и тому подобной публики. Через комитет внаглую лоббируют законопроекты о снижении налогов для некоторых отраслей, туда вызывают для отчета руководство таможни, которое не добрало в бюджет 13 миллиардов. Там бесконечные скандалы. В том числе такая ситуация связана с личностью главы комитета. Во фракции уже начали говорить, что поставят вопрос о замене Даниила Гетманцева на кого-то более организованного», - сказал депутат.

Но публичных заявлений на этот счет Даниил Гетманцев не делал.

В отличии от своих коллег по фракции, которые выступили против Арсена Авакова.



Например, народный депутат-мажорритарщик от Киева Роман Грищук воздержался при голосовании за персональный состав нового Кабмина.



«Я неоднократно обещал избирателям, что во второй раз не поддержку назначение Арсена Авакова на должность Министра внутренних дел», - заявил Грищук.



По той же причине воздержалась и народный депутат Елизавета Богуцкая. «Не смогла проголосовать за Авакова, очень огорчена, что нет Дубилета в новом правительстве. Но рада, что есть Миша Федоров», - сказала она.



Также воздержались депутаты Игорь Васылив (мажоритарик из Тернопольской области), Роман Соха, Егор Чернев, Виктория Подгорная, Дмитрий Гурин (мажоритарщик от Киева).

Против правительства проголосовал «слуга» Дмитрий Костюк (мажоритарщик из Житомирской области).



«Голосую против. Не против нового правительства, а против отдельных министров в нем! И против голосования «пакетом», - заяви он.



Судя по его странице в Facebook, он тоже не поддерживает кандидатуру Арсена Авакова.