Коронавирус Национальный карантин не закончится 3 апреля - стала известна новая дата ограничений из-за COVID-19

2020-03-23 14:10 1635

Как стало известно из наших источников, близких к Минздраву, национальный карантин, введенный в сявзи с угрозой распространения коронавирусной инфекции будет продлен.

Напомним, изначально ввели ограничения сроком до 3 апреля. Были закрыты школы, детские садики, отменены все спортивные мероприятия, концерты, перекрыто ж/д, авто и авиасообщение между странами и городами.

Тем не менее, количество заболевших в Украине продолжает увеличиваться. По состоянию на сегодня диагноз подтвержден уже более чем у семидесяти граждан Украины. 20 случаев заражения зафиксированы толшько за минувшие сутки в Киеве.

В связи с этим планируется продлить национальный карантин до 17 апреля. Более того, наш источник, знакомый с ситуацией, признает, что и эта дата не может считаться окончательной.

В том случае, если эпидемия будет набирать обороты, строгие ограничительные меры могут продлить вплоть до лета.

Официально об этом пока что еще не объявлено, однако есть сведения, что руководство столичных детсадом и школ уже уведомили о том, что занятия точно не начнутся ранее 17 апреля. А там уже вопрос будет снова рассматриваться в Кабмине и СНБО.

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