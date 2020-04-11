Коронавирус Вакцина от коронавируса может быть готова в сентябре - профессор Оксфорда

2020-04-11 15:30 180
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Испытания вакцины на людях должны состояться в течение следующих двух недель, сообщила вакцинолог Оксфордского университета.

Вакцина от COVID-19 может быть готова уже в сентябре. Об этом заявила профессор и ведущий вакцинолог Оксфордского университета Сара Гилберт, передает The Times.

По ее словам, испытания вакцины на людях должны состояться в течение следующих двух недель.

"Я думаю, что есть большая вероятность, что это сработает, основываясь на тех вещах, которые мы сделали с этим типом вакцины", - отметила ученый.

Она добавила, что создать вакцину к осени "почти возможно, если все будет отлично", но предупредила, что "никто не может обещать, что это сработает".

"Это не просто догадка, с каждой неделей у нас появляется все больше данных. Я бы сказала, что вероятность 80%, это мое личное мнение", - отметила Гилберт.

Ранее сообщалось, что исследователи выяснили, как долго коронавирус живет на масках. Также Корреспондент писал о том, что происходит с легкими тех, кто переболел COVID-19 бессимптомно.

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