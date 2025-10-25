Світ В США розробили вакцину на основі наночастинок, котра повністю зупинила ріст ракових клітин

2025-10-25 13:34

Американські науковці розробили нову "супервакцину на основі наночастинок", котра у дослідах на мишах повністю зупинила ріст і поширення меланоми, раку підшлункової залози та потрійно негативного раку молочної залози. Про це повідомляє TRT Haber.

Дослідження провели на кафедрі біомедичної інженерії Університету Массачусетсу в Емгерсті. Було встановлено, що до 88% мишей, яким вводили вакцину, залишилися без пухлин. Результати підтвердили, що вакцина не лише зменшує наявні пухлини, а й може запобігати виникненню раку.

"Ми розробили ці наночастинки для активації імунної системи кількома шляхами. У поєднанні з антигенами, пов'язаними з раком, ми можемо суттєво пригнічувати ріст пухлини", - зазначила авторка дослідження, професорка Прабхані Атукорале.

Зазвичай вакцини містять антиген (наприклад, частину клітини хвороби) та ад’ювант - речовину, що стимулює імунну систему. Проте для ракових вакцин знайти ефективний ад’ювант складно.

Щоб подолати цю перешкоду, дослідники створили "суперад’ювант на основі ліпідних наночастинок", який містить два різні ад’юванти. Така структура дала змогу імунній системі ефективніше розпізнавати й знищувати ракові клітини.

Під час експерименту 80% мишей, яким вводили нову вакцину, були повністю захищені від меланоми. Натомість жодна з мишей, які отримали звичайну вакцину, не прожила довше 35 днів. Метастазування у легені було повністю зупинене.

На другому етапі дослідження вчені використали мертві ракові клітини, взяті безпосередньо з пухлин. У цьому експерименті відторгнення пухлин становило 88% при раку підшлункової залози, 75% - при раку молочної залози та 69% - при меланомі. Жодна з мишей не мала поширення раку на інші органи.

Співавтор дослідження доктор Ґріффін Кейн зазначив, що формування Т-клітинної відповіді, специфічної до пухлин, є ключовим чинником різниці у виживаності.

Вчені вважають, що вакцина, котра ще не була випробувана на людях, може стати універсальною платформою для боротьби з кількома видами раку. Якщо вакцина пройде клінічні випробування, вона може стати одним із перших методів лікування, здатних повністю зупинити поширення раку в організмі.