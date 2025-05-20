Жизнь Вспышка гепатита А в Киеве: Основные симптомы, первые признаки заражения и вакцинация

2025-05-20 11:30

В Киеве уже зарегистрировано 72 случая гепатита А, из них 33 у детей. Об этом сообщил руководитель ДУ Киевский городской центр контроля и профилактики заболеваний МОЗ Украины Сергей Чумак.

Напомним, в Соломенском районе Киева зафиксирована вспышка гепатита А. Специалисты начали эпидемиологическое расследование для установления причин и обстоятельств возникновения вспышки.

Гепатит А передается:





через употребление загрязненной пищи или воды, которые могут содержать фекальные примеси инфицированных лиц;

при несоблюдении правил личной гигиены;

в быту - когда инфицированный человек готовит еду для других членов семьи;

во время некоторых видов сексуальных контактов.

Основные симптомы гепатита А: повышенная температура тела; общая слабость; потеря аппетита; диарея, рвота; дискомфорт или боль в животе; потемнение мочи, а также пожелтение кожи и белков глаз.

В настоящее время в Украину поступило 115 300 доз вакцины для прививки детей против гепатита B в рамках сотрудничества МОЗ и Глобального альянса по вакцинам, сообщила прессслужба Министерства охраны здоровья.

Вакцина предназначена для прививки детей по Национальному календарю прививок и будет распределена в медучреждения между областями. Вакцинация - бесплатная, сделать ее можно в медицинских учреждениях, проконсультировавшись с семейным врачом или педиатром.