Світ Іспанські науковці створили першу в світі ін’єкцію проти хвороби Альцгеймера

2025-10-14 14:44

Іспанські науковці зробили значний прорив у боротьбі з хворобою Альцгеймера - вони створили ін’єкцію на основі наночастинок, яка відновлює природний захисний бар’єр мозку й може стати першим кроком до розробки вакцини проти деменції. Про це повідомляє Daily Mail.

Дослідницька команда з Інституту біоінженерії Каталонії в Барселоні провела експерименти на мишах, у яких виявили симптоми Альцгеймера. Вчені використали наночастинки розміром менше 200 нанометрів -приблизно у 400 разів тонші за людську волосину. Потрапляючи у кров, вони досягають гематоенцефалічного бар’єра - природного "щита" мозку, що порушується при хворобі Альцгеймера, - і "ремонтують" його.

Таке відновлення дозволяє клітинам мозку знову ефективно очищати його від токсичного білка бета-амілоїду, який є головним чинником розвитку недуги.

"Ми довели, що реактивація гематоенцефалічного бар’єру покращує здатність мозку очищатися від шкідливих білків і відновлює його функції" - пояснив керівник дослідження професор Джузеппе Батталья.

Під час випробувань мишам із проявами Альцгеймера ввели три дози препарату. Уже через годину вчені зафіксували зменшення кількості бета-амілоїду на 50–60%. А через пів року після ін’єкції 12-місячна миша (еквівалент 60-річної людини) повністю відновила поведінку, типову для здорових тварин.

Зараз команда перевіряє безпечність і токсичність нанопрепарату. Якщо результати залишаться позитивними, клінічні випробування на людях можуть розпочатися вже впродовж кількох років.

На думку вчених, це відкриття може відкрити нову еру в лікуванні нейродегенеративних хвороб - завдяки активації природних захисних механізмів мозку.