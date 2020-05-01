Украина КАРТА Прогноз погоды на начало мая: сегодня начнутся дожди, грозы и похолодание

2020-05-01 11:42 99

Сегодня, 1 мая, Украину накроют дожди, местами достаточно мощные и грозовые ливни. В восточных, некоторых южных и западных областях небо затянут тучи, однако осадков не будет.

Как указано в свежем прогнозе Гидромеотцентра, в Закарпатской, Львовской и Черновицкой областях будет дождливо, а в Ивано-Франковской области возможна гроза. Дневная температура от +16 до +20 градусов. В остальных западных регионах ожидается переменная облачность.

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Аналогичную погоду синоптики прогнозируют в части южных областей и на востоке страны. В центральных и северных регионах небо с самого утра будет затянуто облаками, пройдут дожди. Воздух здесь прогреется до 16...20 градусов с отметкой "плюс". В Киеве в первый день длинный майских выходных также ожидается дождливая погода, температура днем +16...18 градусов, ночью - от +9 до +11.

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