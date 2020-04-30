Коронавирус Раскрыта загадка повторного заражения COVID-19 - коронавирус оказался намного опаснее, чем все думали

2020-05-01 08:33 1257
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Коронавирус может оставаться в организме пациентов даже после их выздоровления. Это выяснили ученые из Армейского медицинского университета города Чунцин в Китае, сообщает в South China Morning Post со ссылкой на исследование.

По данным ученых, переболевшие COVID-19 могут по-прежнему нести глубоко в легких частицы вирусы, не обнаруживаемые обычными методами тестирования.

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В частности, они изучили случай пациентки, которая прошла курс лечения и трижды сдала тест, показавший отрицательный результат. Женщине сделали компьютерную томографию и готовили к выписке, однако на следующий день она неожиданно умерла от сердечного приступа.

После вскрытия ученые выявили следы частиц коронавируса в глубоких тканях легких, хотя их не было в тканях печени, сердца, кишечника и в костном мозге. При этом, по словам медиков, скрытые штаммы в легких не вызывали никаких явных симптомов.

Исследователи полагают, что это может объяснять случаи "повторного" выявления коронавируса у пациентов, по всем признакам считавшихся выздоровевшими.

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