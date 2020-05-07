Украина КАРТА Прогноз погоды: сегодня в Украине ожидаются дожди, к вечеру сильно похолодает

2020-05-07 11:42 267

Сегодня на всей территории Украины снова будет дождливо. В некоторых регионах ожидаются мощные ливни с грозами и шквалами.

Как указано в обновленном прогнозе Гидрометеоцентра страны, температура воздуха на западе днем составит от 12 до 14, ночью заметно похолодает - столбики термометров поднимутся не выше +7. На севере днем +14 ... +18, ночью -9...11выше нуля.

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На востоке и юге днем 15 ...20 тепла, ночью - от +9 до +11. В центральных областях днем +15 ... +17, ночью +9 ... +11. В Киеве в четверг, 7 мая, днем термометры покажут до +13, а ночью и вовсе температура упадет до +4...+6.

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