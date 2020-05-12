Мир фото Любимая гитара Курта Кобейна выставлена на аукцион - минимальная ставка миллион

2020-05-13 11:15 210

Любимую акустическую гитару лидера Nirvana Курта Кобейна Martin D-18E выставили на торги в США. Ставки на аукционе стартует с миллиона долларов, сообщает Trend.

"Julien's Auctions гордится возможностью представить Martin D-18E 1959 года, с которой Курт Кобейн выступал на концерте в Нью-Йорке. Этот лот будет одним из самых значимых на нашем аукционе", - уточнили в аукционном доме.

Аукцион состоится в Беверли-Хиллз 19 и 20 июня. На аукцион выставляется не первая вещь, некогда принадлежащая Кобейну. Так, в октябре прошлого года на аукционе в Нью-Йорке продали зеленый кардиган бывшего лидера американской рок-группы - он ушел с молотка за 334 тысячи долларов при изначальной оценке лота в 200-300 тысяч долларов. Также была продана и гитара, которая в 1993 году была сделана специально для Кобейна, который был левшой. Инструмент обошелся своему новому хозяину в 340 тысяч долларов.

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