Світ Європою шириться смертельно небезпечна бактерія, яка є надстійкою до усіх антибіотиків

2026-11-23 10:32

У лікарнях Європи зростає кількість інфекцій, спричинених бактерією Klebsiella pneumoniae (клебсієла пневмонії), яка стає дедалі стійкішою до антибіотиків. Окремі її штами вже майже не реагують навіть на нові препарати. Про це пише Politico.

Європейський центр з профілактики та контролю захворювань (ECDC) заявив, що з 2019 до 2025 року кількість інфекцій кровотоку, спричинених резистентною Klebsiella pneumoniae, зросла на 72%. При цьому європейська влада ставила зовсім іншу мету - до 2030 року скоротити цей показник на 5%.

Інфекції, пов'язані з цією бактерією, становлять серйозну загрозу для пацієнтів, особливо тих, хто перебуває в лікарнях. Рівень смертності від них зазвичай становить від 40% до 70%.

Деякі штами клебсієли вже виробили стійкість майже до всіх антибіотиків, зокрема й нових, створених спеціально для боротьби з такими інфекціями.



Керівник відповідного напряму досліджень ECDC Крістіан Гіске назвав ситуацію з резистентною Klebsiella pneumoniae найбільш тривожною серед усіх даних про супербактерії, зібраних у Європі за останній рік.



Бактерія може передаватися від одного пацієнта до іншого. Klebsiella pneumoniae здатна тривалий час зберігатися в організмі людини, зокрема в кишківнику, де може утворювати значні резервуари. Ця бактерія може спричиняти запалення легень, інфекції сечовивідних шляхів і зараження крові. Особливо небезпечні її різновиди, які виробили стійкість до антибіотиків.

Для стримування бактерії медиків закликають особливо ретельно дезінфікувати поверхні, дотримуватися гігієни рук, правильно використовувати рукавички та інші засоби захисту. Важливо також вчасно виявляти заражених пацієнтів і за потреби ізолювати їх.

За оцінками, загалом щороку різні інфекції, стійкі до протимікробних препаратів, щороку забирають понад 35 тисяч життів у Європейському Союзі.