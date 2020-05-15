Украина В начале июня авиакомпании начнут выполнять первые рейсы из Киева

2020-05-15 22:12 177
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Авиакомпания Lufthansa с начала июня планирует возобновить международные рейсы из Киева. Летать будут по три рейса в неделю. 

"С начала июня Lufthansa снова будет предлагать рейсы из Киева во Франкфурт. Эти рейсы станут частью возобновленных рейсов, количество которых до конца апреля достигнет 130", - сообщили в пресс-службе компании.

Рейсы Киев - Франкфурт и Франкфурт - Киев планируются в первый, третий и пятый день недели. Билеты на эти рейсы уже доступны для бронирования.

Кроме того, перелеты в конце мая - начале июня запланировали еще две иностранные авиакомпании - Czech Airlines и Wizz Air.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай больше интересного в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Спецрейсы вернули в Украину более полутысячи человек за сутки. Все ушли на обсервацию

2020-05-03 14:00 894

Эвакуация украинцев: сегодня страну прибудут 35 международных рейсов

2020-03-17 14:45 1098

Коронавирус перекрыл воздух: какие авиакомпании отменили рейсы

2020-03-10 20:00 2109

США и Япония начали эвакуацию своих граждан из Китая, Украина прекратит авиасообщение 3 февраля

2020-01-29 13:45 1533

Еще новости в разделе "Украина"

В начале июня авиакомпании начнут выполнять первые рейсы из Киева

2020-05-15 22:12 177

Кто на самом деле решает, сколько доплачивать медикам за работу с зараженными

2020-05-15 19:33 231

Сбежавшая в Лондон Гонтарева выпустила книгу о бизнесе в военное время

2020-05-15 17:34 312

В Украине составлено уже 8,5 тысяч протоколов за нарушение карантина

2020-05-15 14:46 384
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В начале июня авиакомпании начнут выполнять первые рейсы из Киева 2020-05-15 22:12 177
Кто на самом деле решает, сколько доплачивать медикам за работу с зараженными 2020-05-15 19:33 231
Сбежавшая в Лондон Гонтарева выпустила книгу о бизнесе в военное время 2020-05-15 17:34 312
В Украине составлено уже 8,5 тысяч протоколов за нарушение карантина 2020-05-15 14:46 384

Лента

22:12 В начале июня авиакомпании начнут выполнять первые рейсы из Киева
21:36 Последствия Covid-19: с чем придется жить тем, кто перенес заражение коронавирусом
видео 20:32 Режиссер нашумевшего "Чернобыля" готовит еще один суровый мини-сериал
19:33 Кто на самом деле решает, сколько доплачивать медикам за работу с зараженными
18:29 Первый в истории долларовый триллионер появится в 2026 году
17:34 Сбежавшая в Лондон Гонтарева выпустила книгу о бизнесе в военное время
видео 16:32 В сети появились ранее неопубликованные видео поджога офиса Партии регионов в 2014 году
16:27 За больными коронавирусом в Японии начали ухаживать специальные роботы
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 15:55 Вспышка коронавируса в Киева - Срочный брифинг мэра Виталия Кличко онлайн
15:32 Микробиологи выявили новую особенность COVID - чем он опаснее любого патогена