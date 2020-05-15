Украина В начале июня авиакомпании начнут выполнять первые рейсы из Киева

2020-05-15 22:12 177

Авиакомпания Lufthansa с начала июня планирует возобновить международные рейсы из Киева. Летать будут по три рейса в неделю.

"С начала июня Lufthansa снова будет предлагать рейсы из Киева во Франкфурт. Эти рейсы станут частью возобновленных рейсов, количество которых до конца апреля достигнет 130", - сообщили в пресс-службе компании.

Рейсы Киев - Франкфурт и Франкфурт - Киев планируются в первый, третий и пятый день недели. Билеты на эти рейсы уже доступны для бронирования.

Кроме того, перелеты в конце мая - начале июня запланировали еще две иностранные авиакомпании - Czech Airlines и Wizz Air.

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