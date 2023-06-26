ВОЙНА В Украине Рейсы стали регулярными: в Воздушных силах рассказали, как Иран помогает роССии с оружием

2023-06-26 20:48

Иран не прекращает, а лишь усиливает сотрудничество с Россией на фоне войны против Украины. В последнее время стали регулярными авиарейсы из Тегерана в Москву с военной поддержкой для оккупационных войск.

Не исключено, что оружие стране-агрессору доставляют и по морю. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он ответил на вопрос о запасах дронов Shahed-136/131 иранского производства у россиян, и уменьшились ли они, указав, что "рейсы из Ирана стали, к сожалению, регулярными".

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что передвижение бортов с Тегерана в Москву можно отслеживать в общем доступе. также график наблюдается и в Каспийском море.

"Махачкала, Астрахань – тоже из Ирана именно в эти порты попадают грузы. Они могут быть разного характера, потому что море, в принципе, соединяет эти две страны и не исключено, что и морским путем доставляют эти орудия для убийства иранского производства", – объяснил Игнат.

Он отметил, что поддержка государства-террориста РФ со стороны Ирана продолжается. В то же время выразил надежду, что международное сообщество будет делать все для того, чтобы остановить их сотрудничество.

Напомним: по данным мониторинговых каналов, 25 июня иранский грузовой Ил-76ТД Pouya Air (EP-PUS) зашел на посадку на аэродроме "Внуково". Он выполнял рейс Тегеран – Москва, вероятно, с грузом военного назначения.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что российские войска ведут разведку беспилотниками на юге Украины. Это может свидетельствовать о подготовке к новым массированным ракетным или дроновым атакам. Уже ночью 26 июня оккупанты совершили воздушную атаку "Калибрамы" и "Шахедами" преимущественно по югу Украины. Силы ПВО сбили две ракеты, семь дронов Shahed и еще четыре БПЛА неустановленного типа. В то же время на Одесщине подтвердили попадание российской ракеты в складское помещение, а также повреждение домов из-за падения обломков дронов.