ВОЙНА В Украине Рейсы стали регулярными: в Воздушных силах рассказали, как Иран помогает роССии с оружием

2023-06-26 20:48

 

Иран не прекращает, а лишь усиливает сотрудничество с Россией на фоне войны против Украины. В последнее время стали регулярными авиарейсы из Тегерана в Москву с военной поддержкой для оккупационных войск.

Не исключено, что оружие стране-агрессору доставляют и по морю. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он ответил на вопрос о запасах дронов Shahed-136/131 иранского производства у россиян, и уменьшились ли они, указав, что "рейсы из Ирана стали, к сожалению, регулярными".

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что передвижение бортов с Тегерана в Москву можно отслеживать в общем доступе. также график наблюдается и в Каспийском море.

"Махачкала, Астрахань – тоже из Ирана именно в эти порты попадают грузы. Они могут быть разного характера, потому что море, в принципе, соединяет эти две страны и не исключено, что и морским путем доставляют эти орудия для убийства иранского производства", – объяснил Игнат.

Он отметил, что поддержка государства-террориста РФ со стороны Ирана продолжается. В то же время выразил надежду, что международное сообщество будет делать все для того, чтобы остановить их сотрудничество.

Напомним: по данным мониторинговых каналов, 25 июня иранский грузовой Ил-76ТД Pouya Air (EP-PUS) зашел на посадку на аэродроме "Внуково". Он выполнял рейс Тегеран – Москва, вероятно, с грузом военного назначения.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что российские войска ведут разведку беспилотниками на юге Украины. Это может свидетельствовать о подготовке к новым массированным ракетным или дроновым атакам. Уже ночью 26 июня оккупанты совершили воздушную атаку "Калибрамы" и "Шахедами" преимущественно по югу Украины. Силы ПВО сбили две ракеты, семь дронов Shahed и еще четыре БПЛА неустановленного типа. В то же время на Одесщине подтвердили попадание российской ракеты в складское помещение, а также повреждение домов из-за падения обломков дронов.

subscriber subscriber

Еще по теме

Минобороны роССии изменило информационную политику об украинском контрнаступлении – ISW

2023-06-21 16:48

Китай подтвердил, что не будет помогать роССии оружием – Блинкен

2023-06-20 17:37

Пока нет никаких доказательств размещения ядерного оружия рф на территории беларуси

2023-06-20 09:24

Заявлениями о передаче ядерного оружия путин закрепляет военный контроль рф над Беларусью – ISW

2023-06-17 11:48

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Рейсы стали регулярными: в Воздушных силах рассказали, как Иран помогает роССии с оружием

2023-06-26 20:48

Восстание пригожина показывает, что война против Украины раскалывает власть рф, - Боррель

2023-06-26 19:15

Водители могут влететь на штраф до 8500 гривен: украинцам напомнили о важных правилах

2023-06-26 17:37

В правительстве Британии думают готовиться к сценарию неожиданного распада рф – СМИ

2023-06-26 16:48
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Рейсы стали регулярными: в Воздушных силах рассказали, как Иран помогает роССии с оружием 2023-06-26 20:48
Восстание пригожина показывает, что война против Украины раскалывает власть рф, - Боррель 2023-06-26 19:15
Водители могут влететь на штраф до 8500 гривен: украинцам напомнили о важных правилах 2023-06-26 17:37
В правительстве Британии думают готовиться к сценарию неожиданного распада рф – СМИ 2023-06-26 16:48