Коронавирус Половина зараженных COVID-19 украинцев не знают, как заболели

2020-05-18 17:00 165
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Почти у половины зараженных коронавирусом не удается установить источник заражения. Такое заявление сделал руководитель Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин.

"50% - это те случаи, в которых тип передачи инфекции не установлен", - заявил Кузин.

При этом он подчеркнул, что около 30% заболевших заразились из-за тесного контакта с подтвержденным больным, и еще 8% - в (зарубежном) путешествии.

Также было отмечено, что тестирование всех, кто был с симптомами или был контактным, "было доступно с первого поступления таких ПЦР-тестов в страну".

По словам Кузина, в настоящее время уровень распространения коронавируса в Украине "не предусматривает необходимости тестирования каждого, кто проходит по улице или сидит дома".

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