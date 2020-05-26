Коронавирус Стала известна стоимость проведения одного ИФА-теста в Киеве

2020-05-26 21:00 162

Стоимость одного ИФА-теста на обнаружение антител к коронавирусу составляет около 250 грн. Об этом рассказала директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

"На сегодня (в Киеве - ред.) 12 заведений имеют такие аппараты ИФА, они могут работать, из них большинство закупили тесты в НПК "Диапроф-Мед"... и где-то около 240 или 250 грн стоит одно исследование... если мы говорим о родовспомагательные заведения и те заведения, которые способны за свои средства, безусловно те пациенты, или которых направили на плановую госпитализацию семейными врачами, это будет бесплатно - за счет лечебно-профилактического учреждения", - сказала Гинзбург.

По ее словам, Департамент работает над расширением возможностей такого тестирования для пациентов.

Напомним, сегодня работников Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева начали тестировать на коронавирус ИФА-тестами.

Украина стала пятой страной в мире, которая разработала собственные ИФА-тесты. Разработка принадлежит отечественной компании НПК "Диапроф-Мед". Речь идет о тестировании на иммуноглобулины G, М и А.

Так, тест на определение иммуноглобулина G позволяет констатировать выздоровление пациента от вируса, а также использовать антитела переболевших в лечении тяжелобольных пациентов с COVID-19.

Тестирование на иммуноглобулин М (IgM антител к коронавирусу) позволяет обнаружить больных.

Еще одна тест-система предназначена для качественного обнаружения IgA антител к SARS-CoV-2 в образцах сыворотки и плазме крови человека. Этот анализ позволяет обнаруживать больных коронавирусом буквально с первых дней заражения.

Стоит отметить, что сегодня украинские ИФА-тесты НПК "Диапроф-Мед" уже закупает Германия.

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