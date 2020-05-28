Мир Меган Маркл и принц Гарри обратились в полицию из-за использования дронов

2020-05-29 13:42 42
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Меган Маркл и принц Гарри обратились в полицию Лос-Анджелеса из-за страха за собственную жизнь, сообщает Daily Beast.

Отказавшаяся от титулов королевская чета пожаловалась на то, что папарацци начали запускать дроны над коттеджем, где пара живет с сыном Арчи. Из-за этого супруги предпочитают не пользоваться бассейном, террасой и двором собственного дома.

Маркл и Гарри отмечают, что заметили дронов 9, 19, 20, 21 и 25 мая. Некоторые из них приблизились менее чем на 6 метров.

Пара переживает, что квадрокоптерами могут воспользоваться не только журналисты но и злоумышленники. Маркл получала угрозы еще до свадьбы с принцем.

В Британии над территорией Виндзорского замка, где раньше жила пара, запускать дроны запрещено. Также законодательство запрещает делать несанкционированные фото детей королевской семьи.

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