Украина Во Львове трое людей выпали из балкона

2020-06-01 09:00 51
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Во Львове на улице Литвиненко,13, три человека выпали с балкона второго этажа из-за обвала перил. Об этом сообщает Горячая линия города Львова.

Отмечается, что вызов на горячую линию поступил в воскресенье, 31 мая, в 19:08.

"По предварительной информации врачей скорой помощи, пострадавшие: женщина 32-х лет - закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом поясницы; мужчина 38 лет - закрытый перелом нижней трети обеих предплечий, ЗЧМТ; мужчина 34-х лет - ушиб правого плеча", - говорится в сообщении.

Пострадавшие имели признаки алкогольного опьянения. Они вышли на балкон и облокотились на перила, затем упали вниз.

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