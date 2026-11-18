Політика Польща готує серйозні зміни до правил отримання громадянства країни

2026-11-18 16:17

Уряд Польщі пропонує збільшити мінімальний строк легального проживання у країні для претендентів на громадянство, підвищити вимогу до знання польської мови з рівня B1 до B2 та запровадити тест на знання країни. Про це йде мова у відповідному законопроєкті, інформує RMF24.

Автори ініціативи пояснюють необхідність змін збільшенням кількості іноземців, які проживають у Польщі, та зростанням кількості заяв на отримання громадянства. Закон про польське громадянство ухвалили у 2009 році, коли країна була передусім державою еміграції. Ситуація змінилася після вступу Польщі до ЄС, а також із 2014 року, коли до країни почало прибувати більше іноземців, зокрема через війну рфпроти України.

Окрім збільшення мінімального строку легального проживання, проєкт передбачає, що іноземці, які претендують на польське громадянство, мають:

подати декларацію про вірність Республіці Польща

скласти тест на знання Польщі

підтвердити знання польської мови на рівні B2 замість чинного B1

довести, що центр їхнього життєвого інтересу та податкове резидентство розташовані в Польщі

підтвердити мінімальний дохід, джерела утримання та законні підстави користування житлом

Законопроєкт передбачає обов’язкову відмову в наданні громадянства за обставин, які свідчать про загрозу державній безпеці або громадському порядку.

Серед підстав - обвинувальний вирок, що набрав законної сили, визначені види штрафів і адміністративних стягнень, надання неправдивих даних або подання підроблених документів під час процедури отримання громадянства.

Зміни також стосуватимуться відновлення польського громадянства. Уряд пропонує припинити дію спрощеної процедури, передбаченої статтею 38 закону про громадянство.

Подавати заяви за цією процедурою можна буде до 31 грудня 2030 року. На заявників поширюватимуться вимога подати декларацію про вірність Польщі.

Уряд пропонує дозволити скасовувати рішення про надання або відновлення польського громадянства в будь-який момент, навіть через багато років після ухвалення.

Це стосуватиметься лише випадків, коли з’ясується, що громадянство отримали шляхом шахрайства. Зокрема, мова про подання підроблених документів, надання неправдивої інформації або приховування важливих фактів під час розгляду заяви.

Ухвалення законопроєкту Радою міністрів заплановане на IV квартал цього року.