Украина Выстрелы и собака: у Авакова рассказали, как задерживали киевского "минера"

2020-06-01 21:30 72

При задержании "минера" моста Метро полицейские использовали штурмового пса, который отогнал мужчину от пакета, в котором могла быть взрывчатка.

Источник: пресс-секретарь МВД Артем Шевченко в Facebook

Прямая речь Шевченко: Хорошо сработало при задержании спецподразделение Департамент "Корпус оперативно-внезапной действия" Национальной полиции Украины: бойцы спустили на "минера" ​​штурмового собаку. Животное и огонь в воздух отогнали его от большого чемодана с псевдобомбой. Затем его молниеносно задержали.

Детали: Спикер подчеркнул, что на месте происшествия были снайперы, полицейские лодки и бронетехника - всего 300 полицейских.

Что предшествовало: Около 14.00 1 июня в полицию поступило сообщение о "заминировании" моста Метро. По мосту прекратили движение транспорта и столичного метрополитена. На переговоры к злоумышленнику отправились правоохранители. О его мотивах и требованиях ничего не сообщалось.

В 15:20 мужчину, который сообщил, что у него есть взрывчатка и угрожал взорвать мост Метро, задержали.

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