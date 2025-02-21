Политика Дональд Трамп намерен возобновить соглашение о редкоземельных минералах с Украиной

2025-02-21 16:44

Президент США Дональд Трамп намерен возобновить соглашение о редкоземельных минералах с Украиной, пишет CNN.

На вопрос, может ли он возобновить соглашение, Трамп ответил: "Да, я думаю, что я возобновлю это соглашение, вы знаете, мы увидим, что произойдет, но я восстановлю его, иначе все не сделает его (Владимира Зеленского - ред.) очень счастливым. И смотрите, пришла пора выборов".

В то же время, американский лидер возмутился по поводу того, что с министром финансов США Скоттом Бессентом якобы обращались "достаточно грубо" во время визита в Киев 12 февраля, где Украина отклонила соглашение о редкоземельных минералах.

"Скотт Бессент действительно поехал туда, и с ним обращались достаточно грубо, потому что, по сути, они сказали ему "нет", а Зеленский спал и не мог встретиться с ним. Он поехал туда, чтобы подписать документ, и вернулся с пустыми руками. Они не подписали документ", - заявил Трамп.

Президент США добавил, что министр финансов ехал в Киев много часов в поезде, что является "опасной поездкой".