Политика ЕС подготовил десятки проектов для добычи стратегически важных металлов и редкоземельных элементов

2025-03-28 13:30

Европейская комиссия опубликовала список из 47 стратегических проектов, направленных на увеличение производства в ЕС 14 из 17 материалов, которые она считает критически важными для энергетического перехода и безопасности, сообщает Reuters.

Опубликованный список является частью реализации Закона о критических сырьевых материалах, согласованного в 2023 году, согласно которому блок стремится добывать 10%, перерабатывать 40% и утилизировать 25% от своих потребностей до 2030 года.

Речь идет о таких основных металлах - алюминий, медь и никель, а также ключевом материале для аккумуляторов - литии и редкоземельных элементах, которые используются в постоянных магнитах для ветряных турбин и электромобилей.

Упомянутые проекты расположены в 13 странах ЕС: Бельгии, Франции, Италии, Германии, Испании, Эстонии, Чехии, Греции, Швеции, Финляндии, Португалии, Польше и Румынии.

Из этого перечня 25 проектов связаны с добычей, 24 - с переработкой и 10 - с утилизацией, некоторые из которых сочетают эти функции.

ЕС стремится избежать зависимости от одного источника поставок ключевых металлов после отказа от российского газа после полномасштабного вторжения рашистов в Украину.