Политика Официальный Киев заявил о готовности к подписанию соглашения о полезных ископаемых с США

2025-03-05 12:30

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о готовности Украины к подписанию анонсированного соглашения с США и о необходимости гарантий безопасности с американской стороны.

"Мы благодарны американцам, американской нации, мы готовы подписать соглашение, которое подготовлено соответствующим образом о создании инвестиционного фонда для того, чтобы начать работу с Соединенными Штатами совершенно на прагматической экономической основе. Это соглашение утверждено правительством Украины, и мы готовы в любой момент начать это сотрудничество с Соединенными Штатами с подписания вот такого соглашения и дальше развивать наше экономическое сотрудничество", - отметил Шмыгаль.

По его словам, к подписанию этого соглашения выразили публичную готовность как американская, так и украинская сторона, и Украина теперь ожидает обратной связи от США на дипломатическом уровне.

"Это наша общая позиция - и президента Украины, правительства Украины, парламента Украины, что это соглашение должно быть подписано с Соединенными Штатами, мы готовы. Готовы к коммуникации, готовы к разговору, приехать и подписать. Ожидаем сейчас обратную связь. Публично эта обратная связь, эти позитивные сигналы у нас имеется. Ожидаем сейчас уже на дипломатическом уровне конкретные договоренности", - заявил премьер-министр.

Он считает, что соглашение "будет определенным элементом экономического роста Украины, это будет определенным элементом защиты Украины со стороны Соединенных Штатов".

"Конечно, нам необходимы и мы просим конкретные гарантии безопасности как от Соединенных Штатов Америки, так и от Европы, так и от стран G7. Это жизненно необходимо не только для Украины, но и для Евросоюза", - подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что работа над документами по созданию непосредственно фонда еще не началась. По его словам, будет создана специальная группа с соответствующими директивами, будут привлечены международные юридические консультанты и этот международный договор будет подан на ратификацию в ВР.

subscriber subscriber

Еще по теме

Приостановка военной помощи США для Украины: Варшава подтвердила, но Киев отрицает

2025-03-04 16:38

Нереговоры США и Украины по соглашению о полезных ископаемых уже на финальном этапе

2025-02-25 09:24

Дональд Трамп намерен возобновить соглашение о редкоземельных минералах с Украиной

2025-02-21 16:44

Украина и США работают над обновлением всей украинской энергосистемы

2024-07-26 12:29

Еще новости в разделе "Политика"

Трамп во время выступления в Конгрессе зачитал письмо Зеленского о готовности к мирным переговорам

2025-03-05 16:41

Дональд Трамп в обращении к Конгрессу подтвердил намерения получить Гренландию

2025-03-05 14:39

Пекин моментально отреагировал на повышение США пошлин на китайские товары

2025-03-05 13:34

Официальный Киев заявил о готовности к подписанию соглашения о полезных ископаемых с США

2025-03-05 12:30
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Трамп во время выступления в Конгрессе зачитал письмо Зеленского о готовности к мирным переговорам 2025-03-05 16:41
Дональд Трамп в обращении к Конгрессу подтвердил намерения получить Гренландию 2025-03-05 14:39
Пекин моментально отреагировал на повышение США пошлин на китайские товары 2025-03-05 13:34
Официальный Киев заявил о готовности к подписанию соглашения о полезных ископаемых с США 2025-03-05 12:30