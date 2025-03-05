Политика Официальный Киев заявил о готовности к подписанию соглашения о полезных ископаемых с США

2025-03-05 12:30

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о готовности Украины к подписанию анонсированного соглашения с США и о необходимости гарантий безопасности с американской стороны.



"Мы благодарны американцам, американской нации, мы готовы подписать соглашение, которое подготовлено соответствующим образом о создании инвестиционного фонда для того, чтобы начать работу с Соединенными Штатами совершенно на прагматической экономической основе. Это соглашение утверждено правительством Украины, и мы готовы в любой момент начать это сотрудничество с Соединенными Штатами с подписания вот такого соглашения и дальше развивать наше экономическое сотрудничество", - отметил Шмыгаль.



По его словам, к подписанию этого соглашения выразили публичную готовность как американская, так и украинская сторона, и Украина теперь ожидает обратной связи от США на дипломатическом уровне.



"Это наша общая позиция - и президента Украины, правительства Украины, парламента Украины, что это соглашение должно быть подписано с Соединенными Штатами, мы готовы. Готовы к коммуникации, готовы к разговору, приехать и подписать. Ожидаем сейчас обратную связь. Публично эта обратная связь, эти позитивные сигналы у нас имеется. Ожидаем сейчас уже на дипломатическом уровне конкретные договоренности", - заявил премьер-министр.



Он считает, что соглашение "будет определенным элементом экономического роста Украины, это будет определенным элементом защиты Украины со стороны Соединенных Штатов".



"Конечно, нам необходимы и мы просим конкретные гарантии безопасности как от Соединенных Штатов Америки, так и от Европы, так и от стран G7. Это жизненно необходимо не только для Украины, но и для Евросоюза", - подчеркнул Шмыгаль.



Он добавил, что работа над документами по созданию непосредственно фонда еще не началась. По его словам, будет создана специальная группа с соответствующими директивами, будут привлечены международные юридические консультанты и этот международный договор будет подан на ратификацию в ВР.