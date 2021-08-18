Украина Коммунальные долги могут "выбивать" коллекторы: какие права они имеют

2021-08-18 17:20

Поставщики коммунальных услуг вправе обращаться к коллекторам, чтобы те помогали им возвращать долги, которые накопило население, однако есть определенные правила – что могут делать и на что права не имеют.

Об этом сообщает Kosatka.Media ссылаясь на данные Нафтогаза и законодательства Украины.

Так, коллекторы могут проводить встречи, телефонные и видео-переговоры с должниками в период с 9:00 до 19:00, но только в случае, если человек не против.

При этом переговоры должны вестись вежливо и только в рамках договора с поставщиком услуг.

Коллекторские фирмы могут отправлять письма домой или на работу должнику, а также проводить информирование с помощью СМС-сообщений, мессенджеров, электронной почты, голосовых сообщений, в том числе и роботизированных.

В то же время коллекторам запрещено:

Унижать четь и достоинство должника, угрожать жизни, здоровью или деловой репутации, используя шантаж и другие незаконные методы. Общаться по собственному желанию с 20:00 до 9:00, в выходные, праздничные и нерабочие дни. Во время разговора с должником представляться сотрудников правоохранительных органов или местной власти. Каким-либо образом информировать третьих лиц о задолженности. Предоставлять ложную информацию о передаче дела в суд, возможности административного или криминального преследования. Скрывать контактные данные – номера телефонов, е-мейл, почтовый адрес, используемых для связей с потребителем. Взаимодействовать с потребителем больше двух раз в день, кроме случаев взаимодействия по инициативе должника. Требовать от потребителя, его работодателей, родственников и знакомых принять на себя его обязательства, если это не предусмотрено законодательством. Взаимодействовать с потребителем после того, как он письменно сообщил, что его интересы будет защищать представитель. Вредить репутации потребителя или угрожать подобным вредом. Использовать автодозвон более 30 минут в сутки. Лично встречаться с должником без предварительной договоренности о встрече.

Если поставщик коммунальных услуг не продал долг потребителя коллекторской фирме, а только нанял ее для информирования клиента о размере долга, то коллекторы вообще не могут принуждать человека к каким-то действиям.

Независимо от размера долга коллекторы должны общаться с потребителями в корректной форме и не должны их оскорблять - иначе это является нарушением Конституции и Гражданского кодекса, посягательством на честь и достоинство. Если должнику угрожают расправой, то человек имеет право обратиться в правоохранительные органы.