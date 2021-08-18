Поставщики коммунальных услуг вправе обращаться к коллекторам, чтобы те помогали им возвращать долги, которые накопило население, однако есть определенные правила – что могут делать и на что права не имеют.
Об этом сообщает Kosatka.Media ссылаясь на данные Нафтогаза и законодательства Украины.
Так, коллекторы могут проводить встречи, телефонные и видео-переговоры с должниками в период с 9:00 до 19:00, но только в случае, если человек не против.
При этом переговоры должны вестись вежливо и только в рамках договора с поставщиком услуг.
Коллекторские фирмы могут отправлять письма домой или на работу должнику, а также проводить информирование с помощью СМС-сообщений, мессенджеров, электронной почты, голосовых сообщений, в том числе и роботизированных.
В то же время коллекторам запрещено:
Если поставщик коммунальных услуг не продал долг потребителя коллекторской фирме, а только нанял ее для информирования клиента о размере долга, то коллекторы вообще не могут принуждать человека к каким-то действиям.
Независимо от размера долга коллекторы должны общаться с потребителями в корректной форме и не должны их оскорблять - иначе это является нарушением Конституции и Гражданского кодекса, посягательством на честь и достоинство. Если должнику угрожают расправой, то человек имеет право обратиться в правоохранительные органы.