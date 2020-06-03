Коронавирус Многие клиенты Битуах леуми не получат за июнь никаких пособий и выплат

2020-06-03 22:40 135
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Льготы на получение пособия по безработице и других социальных выплат в Израиле, прекратили действовать еще 1 июня, но Минфин не торопится их продлевать льготы. Многие клиенты Службы национального страхования не получат пособия за июнь.

Работающие пенсионеры

Граждане старше 67 лет, продолжающие работать, не имеют права на получение пособия по безработице в случае увольнения или принудительного неоплачиваемого отпуска. Для них ввели специальное пособие, квалифицированное как "подарок" ("маанак"). Если пенсионер не вернулся на работу, в июне это пособие он не получит.

Безработные со стажем

С 1 июня прекращено автоматическое возобновление права на получение пособия. Отныне пособие будет начисляться на обычных основаниях - соответственно количеству рабочих дней, рассчитанному на каждого безработного с учетом его возраста и других факторов.

Это означает, что лица младше 25 лет, уволенные в марте, больше не имеют права на пособие - они использовали 50 рабочих дней, в течение которых им по закону положена помощь от "Битуах леуми".

Пострадали и те, кто зарегистрировался в Службе трудоустройства до начала карантина. Если раньше их право на получение пособия по безработице продлевали на тех же основаниях, что права уволенных и отправленных в неоплачиваемый отпуск в марте-апреле, то теперь они могут рассчитывать только на пособие по обеспечению прожиточного минимума - если соответствуют критериям "Битуах леуми".

Работники в неоплачиваемом отпуске
Несмотря на ежедневные рапорты о массовом возвращении на работу, тысячи израильтян продолжают находиться в неоплачиваемом отпуске. Закон рассматривает это состояние иначе, чем увольнение.

Если в апреле-мае человеку, отправленному в принудительный отпуск, было достаточно проработать 6 месяцев из последних 18, чтобы получить пособие, то теперь восстановлен прежний порядок, и право на пособие признается только за теми, кто до отпуска проработал 12 месяцев из 18.

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