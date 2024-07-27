Политика Когда G7 согласует условия кредита Украине на 50 млрд долларов: прогноз главы Минфина США

2024-07-27 12:30

Страны "Большой семерки" (G7) могут согласовать условия предоставления Украине кредита на 50 млрд долларов с прибыли от замороженных активов РФ уже к октябрю.

Об этом в комментарии Reuters заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Она рассказала, что переговоры министров финансов "Большой семерки" в Бразилии насчет кредита для Украины были конструктивными. В частности, обсуждалось требование США предоставить гарантии того, что активы РФ останутся замороженными в течение более длительного периода времени.

"У нас здесь были конструктивные переговоры. И мы тесно сотрудничаем, чтобы попытаться продвинуть это дело. Я думаю, что все выглядит хорошо с точки зрения того, что мы сможем сделать это (согласовать условия кредита - ред.), вероятно, к октябрю", - отметила чиновница.

По словам Йеллен, США добиваются от Европы гарантий того, что активы будут заморожены в течение длительного периода времени, чтобы доходы от них могли погасить кредит до достижения мирного соглашения между Украиной и Россией.

"Нам нужны гарантии того, что американские налогоплательщики не будут платить по этим кредитам. И мы хотим убедиться, что бюджетных экспертов удовлетворит тот факт, что эти активы станут источником погашения этих кредитов", - добавила Йеллен.

Она рассказала, что сейчас Евросоюз рассматривает несколько альтернатив, как заморозить российские активы на более долгий срок, чем шесть месяцев. По состоянию на сейчас санкции блок продлевает каждые полгода.

50 млрд долларов для Украины

Напомним, в июне во время саммита лидеры стран G7 решили передать Украине кредит на 50 млрд долларов. Его погасят за счет прибыли от российских активов, которые заморозили страны Запада с начала полномасштабной войны.

Сейчас проходит этап согласования условий предоставления кредита. В частности, страны "Большой семерки" определяют, кто сколько предоставит средств.

Вопрос кредита для Украины стал главной темой встречи министров стран G7 в кулуарах саммита "Большой двадцатки" в Бразилии.