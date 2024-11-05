Экономика Украина привлекла рекордную сумму от облигаций внутренного госзайма

2024-11-05 14:31

В октябре Министерство финансов привлекло рекордную сумму от выпуска облигаций внутренного государственного займа (ОВГЗ) - 106,9 млрд грн в эквиваленте, из которых 82,8 млрд грн составляли военные облигации. Об этом ведомство сообщило во вторник, 5 ноября.

Указано, что с начала 2024 года объем привлеченных через ОВГЗ денег составил почти 500 млрд грн, а за весь период военного положения превысил 1,3 трлн грн. Показатель рефинансирования за январь-октябрь 2024 улучшился до 158% против 145% за аналогичный период прошлого года.

Средства направляются на обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения, в том числе на расходы сектора безопасности и обороны, говорится в сообщении.

По состоянию на 1 ноября, в обращении находятся ОВГЗ более чем на 1,76 трлн. Основными собственниками остаются коммерческие банки (46,7%) и НБУ (38,5%). Меньшие части принадлежат юридическим лицам (8,4%), физическим лицам (4%), нерезидентам (1,3%) и другим участникам рынка.

Доходность гривневых ОВГЗ в октябре составила 15,6%, а долларовых - 4,62%.

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