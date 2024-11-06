Жизнь Кто из украинцев в отопительный сезон может рассчитывать на субсидии и льготные выплаты

2024-11-06 11:28

В Украине стартует масштабная программа зимней поддержки, предусматривающая субсидии на жилье, упрощение начисления и выплаты льгот для военных и выплаты по закупке твердого топлива. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Перед началом отопительного сезона правительство ввело ряд мер по поддержке украинцев в зимний период. По словам Шмыгаля, программа охватит 2,8 миллиона семей, которые получат жилищные субсидии и льготы, размер которых уже перечислен Пенсионным фондом.

На 2025 год в государственном бюджете заложено 42 миллиарда гривен для обеспечения этих выплат.

В то время как для военнослужащих правительство упростило механизм назначения жилищно-коммунальных льгот, а для переселенцев с января начнет работать программа субсидий на арендуемое жилье.

Эта поддержка будет доступна семьям, тратящим более 30% доходов на аренду. Кроме того, 500 тысяч домохозяйств в прифронтовых регионах получат выплаты до 21 тысячи гривен для приобретения дров и угля.

Кроме того, правительство поощряет граждан к установлению альтернативных источников энергии, таких как солнечные панели и ветровые установки.

Для таких семей сохраняется право на субсидии, если стоимость оборудования не превышает 150 тысяч гривен.

 

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