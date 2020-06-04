Коронавирус Кличко раскрыл печальную статистику по Covid в Киеве - данные по районам

2020-06-04 12:43 240

За минувшие сутки в столице Украины большинство новых случаев инфицирования китайским коронавирусом нового типа зафиксировано в трех районах.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в Дарницком районе (15), в Подольском (12) и в Шевченковском (10).

Всего в Киеве зафиксировано 3 210 подтвержденных случаев заболевания Covid-19. За сутки заразились 77 человек.

Карта распространения коронавируса по районам Киева:

Дарницкий - 618

Печерский - 443

Деснянский - 362

Днепровский - 328

Соломенский - 288

Голосеевский - 256

Святошинский - 251

Оболонский - 241

Шевченковский - 219

Подольский - 204

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