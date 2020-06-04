Кличко раскрыл печальную статистику по Covid в Киеве - данные по районам

За минувшие сутки в столице Украины большинство новых случаев инфицирования китайским коронавирусом нового типа зафиксировано в трех районах.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в Дарницком районе (15), в Подольском (12) и в Шевченковском (10).
Всего в Киеве зафиксировано 3 210 подтвержденных случаев заболевания Covid-19. За сутки заразились 77 человек.
Карта распространения коронавируса по районам Киева:
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