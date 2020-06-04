Коронавирус Кличко раскрыл печальную статистику по Covid в Киеве - данные по районам

2020-06-04 12:43 240
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

За минувшие сутки в столице Украины большинство новых случаев инфицирования китайским коронавирусом нового типа зафиксировано в трех районах.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в Дарницком районе (15), в Подольском (12) и в Шевченковском (10).

Всего в Киеве зафиксировано 3 210 подтвержденных случаев заболевания Covid-19. За сутки заразились 77 человек.

Карта распространения коронавируса по районам Киева:

  • Дарницкий - 618
  • Печерский - 443
  • Деснянский - 362
  • Днепровский - 328
  • Соломенский - 288
  • Голосеевский - 256
  • Святошинский - 251
  • Оболонский - 241
  • Шевченковский - 219
  • Подольский - 204

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Когда в Киеве запустят метро и наземный транспорт - Кличко назвал точные даты

2020-05-18 14:22 2763

КАРТА Карта заражения Киева: наиболее опасным районом стал элитный Печерск

2020-04-23 14:41 2007

В Минздраве подтвердили, что в Киев прибыл поезд из Риги - что будет с пассажирами

2020-03-24 08:47 1152

Сегодня мэр Кличко попытается начать роспуск Киевсовета

2019-09-19 10:14 2778

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В МОЗ назвали реальную причину роста заболеваемости COVID в Украине

2020-06-04 14:45 105

В Минздраве признали, что карантин в Киеве придется усились

2020-06-04 13:41 180

Кличко раскрыл печальную статистику по Covid в Киеве - данные по районам

2020-06-04 12:43 240

В Украине резко возросло число зараженных COVID-19 - самые опасные области и города

2020-06-04 10:39 303
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

В МОЗ назвали реальную причину роста заболеваемости COVID в Украине 2020-06-04 14:45 105
В Минздраве признали, что карантин в Киеве придется усились 2020-06-04 13:41 180
Кличко раскрыл печальную статистику по Covid в Киеве - данные по районам 2020-06-04 12:43 240
В Украине резко возросло число зараженных COVID-19 - самые опасные области и города 2020-06-04 10:39 303

Лента

15:14 Почему в Израиле отменили пособия по безработице и другие соцвыплаты
14:45 В МОЗ назвали реальную причину роста заболеваемости COVID в Украине
14:12 "Слуги народа" назначили министром культуры депутата и ТОП-менеджера Коломойского
13:41 В Минздраве признали, что карантин в Киеве придется усились
13:16 С 1 июля Киев откажется от всех билетов на общественный транспорт
12:43 Кличко раскрыл печальную статистику по Covid в Киеве - данные по районам
12:15 В ЕС появилась идеальная работа для ленивых - дважды в день нажимать кнопку
11:42 В центре Киева снова протестуют евробляхеры - требуют дешевой растаможи
11:10 Как возвращают деньги за билеты на поезд, которые были отменены из-за карантина
10:39 В Украине резко возросло число зараженных COVID-19 - самые опасные области и города