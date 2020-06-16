Коронавирус На Кольцевой в Киеве из-за вспышки коронавируса закрыли сервисный центр МВД

2020-06-16 13:14 141
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В Киеве на улице Большая Кольцевая закрыли сервисный центр Министерства внутренних дел Украины из-за выявления коронавирусной инфекции среди сотрудников, - сообщает пресс-служба МВД.

В то же время в МВД рекомендуют лицам, которые зарегистрировались онлайн для получения услуг, выбрать любой другой столичный сервисный центр МВД.

Также в министерстве напомнили, что услуги в сервисных центрах предоставляются только по предыдущим личным записям за две недели в режиме онлайн или через функционал, который размещен на сайте ведомства.

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