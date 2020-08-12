Коронавирус Число зараженных COVID-19 в Киеве приблизилось к 10 тысячам

2020-08-12 14:43 288
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В Киеве суточный прирост коронавируса вырос на треть. Если накануне сообщалось о 123 новых случаях, то сегодня уже 182.

Как смообщает в Телеграмм мэр города Виталий Кличко, за минувшие сутки заболели: 86 женщин в возрасте от 19 до 85 лет, 83 мужчины в возрасте от 19 до 82 лет, 8 девочек от 2 до 13 лет и 5 мальчиков от 2 до 14 лет. Заболели в том числе и пятеро медиков. Госпитализировали 27 пациентов.

На сегодня в столице уже 9869 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За сутки выздоровели 31 человек. Всего коронавирус преодолели 3278 жителей Киева. Умерли 147 человек.

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