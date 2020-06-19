Мир видео Во Франции снимут драму о пожаре, который уничтожил символ Парижа - Нотр-Дам

2020-06-19 16:27 180
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Жан-Жак Анно - режиссер культовых лент "Семь лет в Тибете" и "Враг у ворот"  снимет драму "Нотр-Дам в огне". Нофый фильм расскажет о прошлогоднем пожаре в соборе Парижской Богоматери.

По данным Deadline, над сценарием вместе с ним поработает Томас Бидеген ("Ржавчина и кость"). Продюсером выступит Жером Сейду, ранее работавший с Паоло Соррентино.

В фильме будут соединены архивные кадры и новый материал. Сюжет охватит 24 часа на фоне протестов "желтых жилетов" и поведает о случайных событиях, которые могли послужить причинами этой трагедии, а также покажет работу сотен пожарных.

К съемкам планируется приступить в конце текущего года. Дата выхода пока не разглашается.

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