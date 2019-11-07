Детали 10 листопада у Національній опереті – на «Сцені 77» - містична драма «МОСКАЛИЦЯ»

2019-11-07 19:56 84

На перехресті між двома світовими війнами і сучасним світом стоїть стара занедбана хатинка. В ній живе Москалиця. Хтось називає її відьмою, хтось — знахаркою, а хтось — самотньою сиротою. Що відбувається в серці Жінки, яку позбавили любові з самого дитинства? Що насправді коїться в тому серці, коли навколо злі язики, осуд і війна? Де грані людської праведності?

- Працювати з унікальними текстами Марії Матіос – моя давня мрія, — розповідає Влада Бєлозоренко. – Я щаслива, що художній керівник театру Богдан Дмитрович Струтинський з радістю погодився взяти для відкриття нової сцени у театрі саме текст пані Марії. Про що буде вистава скаже глядач. Бо текст «Москалиці» багатошаровий і вкрай різносторонній. Для мене це історія про дві війни: одна відбувається сьогодні, вчора і завтра навколо нас, а друга — щоденно в серці кожної людини. Хто виграє у першій війні напишуть потім у підручниках з історії. А от хто переможе у другій… Це питання для мене найважливіше».

Містична драма «Москалиця» – історія про долю української селянки Северини, кинутої на поталу соціуму та громади. Хореографічна і музична складові значно підсилюють образність вистави, героїня якої замкнута, майже аутична жінка. Северина легше спілкується з тваринами, навіть із зміями, аніж з людьми. Сюжет твору містично закручується навколо того, як героїня рятується від невблаганної висилки до Сибіру: змушує енкаведиста майора Вороніна повірити, що вона відьма і господиня над карпатськими зміями.

Постановча група:

Режисер-постановник – Влада Бєлозоренко

Балетмейстер-постановник – Дар’я Ніязкулова

Художник по костюмах – Марія Погребняк

Музичне оформлення вистави – Сергій Нестерук

Генеральний директор-художній керівник КНАТО – н. а. України Богдан Струтинський

Коли: 10 листопада

Де: «Сцена 77», Національна оперета України (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 53/3, ст. м. «Олімпійська»)

Початок о 19:00

Для бронювання: (063) 674-43-34 , (050) 719-73-90

Квитки ТУТ: http://operetta.com.ua/event/prem-yera-mariya-matios-moskalitsya/