Світ Біографічна драма про Майкла Джексона перетнула касову позначку в мільярд доларів

2026-07-17 17:42

Біографічна драма Michael про життя та творчість короля попмузики Майкла Джексона офіційно перетнула позначку в $1 мільярд світових касових зборів. Стрічка стала лише другим фільмом 2026 року, якому вдалося досягти такого результату.

За даними Deadline, загальні збори фільму становлять $1,0016 мільярда. У Північній Америці картина заробила $371,8 мільйона, ще $629,8 мільйона надійшло з міжнародного прокату.

Фільм від Lionsgate та Universal подолав символічну позначку після 12 вікендів у кінотеатрах. До цього в 2026 році понад $1 мільярд у світовому прокаті зібрала лише анімаційна стрічка Super Mario: Galaxy в кіно від Universal, Illumination та Nintendo.

Для Lionsgate Michael став першим фільмом в історії студії, який зміг заробити понад $1 мільярд у світовому прокаті.

Раніше повідомлялося, що Michael став найкасовішим байопіком у світі, випередивши попередніх рекордсменів жанру. Карти

Раніше стримінгова платформа Netflix опублікувала дебютний трейлер документального серіалу 2Майкл Джексон: Вердикт2, присвяченого одному з найрезонансніших судових процесів у світовому шоу-бізнесі. Новий проєкт детально відтворює події гучної справи, яка роками залишалася в центрі суспільної уваги та суттєво вплинула на репутацію легендарного музиканта.

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