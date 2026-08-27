Спорт Визначено всі 36 команд, які братимуть участь в основному турнірі Ліги чемпіонів 2026/27 - сьогодні жеребкування

2026-08-27 16:25

Після завершення кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів було визначено всі 36 команд, які братимуть участь в основному турнірі сезону 2026/27.

Зазначається, що в останній день було оголошено останніх чотирьох учасників основного турніру - Вікінг, Фенербахче, АЕК та Слован (Братислава). Раніше свої місця в основному раунді забезпечили Сабах, Буде-Глімт та ЛАСК.

Усього в основному раунді виступлять 36 команд. 29 клубів отримали прямих запрошень, а ще сім команд пройшли кваліфікаційний етап.

Учасники основного раунду:

  1. Англія (5) - Арсенал, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Астон Вілла, Ліверпуль.
  2. Іспанія (5) - Барселона, Реал Мадрид, Вільярреал, Атлетіко Мадрид, Бетіс.
  3. Німеччина (4) - Баварія, Боруссія (Дортмунд), РБ Лейпциг, Штутгарт.
  4. Італія (4) - Інтер, Наполі, Рома, Комо.
  5. Франція (3) - ПСЖ, Ланс, Лілль.
  6. Нідерланди (2) - ПСВ, Феєноорд.
  7. Португалія (2) - Порту, Спортинг.
  8. Туреччина (2) - Галатасарай, Фенербахче.
  9. Україна (1) - Шахтар.
  10. Чехія (1) - Славія.
  11. Бельгія (1) - Брюгге.
  12. Азербайджан (1) - Сабах.
  13. Австрія (1) - ЛАСК.
  14. Норвегія (2) - Буде-Глімт, Вікінг.
  15. Греція (1) - АЕК.
  16. Хорватія (1) - Динамо (Загреб).
  17. Словаччина (1) - Слован (Братислава).

Жеребкування основного раунду відбудеться 27 серпня о 19:00 за київським часом. У результаті кожна із 36 команд отримає вісім суперників.

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