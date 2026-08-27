Визначено всі 36 команд, які братимуть участь в основному турнірі Ліги чемпіонів 2026/27 - сьогодні жеребкування
2026-08-27 16:25
Після завершення кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів було визначено всі 36 команд, які братимуть участь в основному турнірі сезону 2026/27.
Зазначається, що в останній день було оголошено останніх чотирьох учасників основного турніру - Вікінг, Фенербахче, АЕК та Слован (Братислава). Раніше свої місця в основному раунді забезпечили Сабах, Буде-Глімт та ЛАСК.
Усього в основному раунді виступлять 36 команд. 29 клубів отримали прямих запрошень, а ще сім команд пройшли кваліфікаційний етап.
Учасники основного раунду:
- Англія (5) - Арсенал, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Астон Вілла, Ліверпуль.
- Іспанія (5) - Барселона, Реал Мадрид, Вільярреал, Атлетіко Мадрид, Бетіс.
- Німеччина (4) - Баварія, Боруссія (Дортмунд), РБ Лейпциг, Штутгарт.
- Італія (4) - Інтер, Наполі, Рома, Комо.
- Франція (3) - ПСЖ, Ланс, Лілль.
- Нідерланди (2) - ПСВ, Феєноорд.
- Португалія (2) - Порту, Спортинг.
- Туреччина (2) - Галатасарай, Фенербахче.
- Україна (1) - Шахтар.
- Чехія (1) - Славія.
- Бельгія (1) - Брюгге.
- Азербайджан (1) - Сабах.
- Австрія (1) - ЛАСК.
- Норвегія (2) - Буде-Глімт, Вікінг.
- Греція (1) - АЕК.
- Хорватія (1) - Динамо (Загреб).
- Словаччина (1) - Слован (Братислава).
Жеребкування основного раунду відбудеться 27 серпня о 19:00 за київським часом. У результаті кожна із 36 команд отримає вісім суперників.