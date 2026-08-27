Спорт Визначено всі 36 команд, які братимуть участь в основному турнірі Ліги чемпіонів 2026/27 - сьогодні жеребкування

2026-08-27 16:25

Після завершення кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів було визначено всі 36 команд, які братимуть участь в основному турнірі сезону 2026/27.

Зазначається, що в останній день було оголошено останніх чотирьох учасників основного турніру - Вікінг, Фенербахче, АЕК та Слован (Братислава). Раніше свої місця в основному раунді забезпечили Сабах, Буде-Глімт та ЛАСК.

Усього в основному раунді виступлять 36 команд. 29 клубів отримали прямих запрошень, а ще сім команд пройшли кваліфікаційний етап.

Учасники основного раунду:

Англія (5) - Арсенал, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Астон Вілла, Ліверпуль. Іспанія (5) - Барселона, Реал Мадрид, Вільярреал, Атлетіко Мадрид, Бетіс. Німеччина (4) - Баварія, Боруссія (Дортмунд), РБ Лейпциг, Штутгарт. Італія (4) - Інтер, Наполі, Рома, Комо. Франція (3) - ПСЖ, Ланс, Лілль. Нідерланди (2) - ПСВ, Феєноорд. Португалія (2) - Порту, Спортинг. Туреччина (2) - Галатасарай, Фенербахче. Україна (1) - Шахтар. Чехія (1) - Славія. Бельгія (1) - Брюгге. Азербайджан (1) - Сабах. Австрія (1) - ЛАСК. Норвегія (2) - Буде-Глімт, Вікінг. Греція (1) - АЕК. Хорватія (1) - Динамо (Загреб). Словаччина (1) - Слован (Братислава).

Жеребкування основного раунду відбудеться 27 серпня о 19:00 за київським часом. У результаті кожна із 36 команд отримає вісім суперників.